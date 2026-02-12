Adeguamento liturgico della cattedrale di Otranto | confronto prima del concorso di idee

L’arcidiocesi di Otranto ha avviato un confronto aperto sull’adeguamento liturgico della sua cattedrale. Due giornate di incontri hanno coinvolto credenti, esperti e cittadini, per discutere come modificare gli spazi sacri rispettando la storia e le esigenze della celebrazione moderna. Il percorso continua con un concorso di idee, mentre si cerca un equilibrio tra tutela del patrimonio e vivacità liturgica.

Due giorni di studio con rappresentanti della Cei, della Soprintendenza, del mondo accademico e delle professioni, per approfondire il rapporto tra celebrazioni, arte, architettura e tutela del patrimonio In questo contesto si inserisce il convegno “Custodire, abitare, celebrare: il progetto di adeguamento liturgico”, in programma il 19 e 20 marzo tra la cattedrale di Otranto e l’auditorium Porta d’Oriente. L’iniziativa rappresenta un momento di formazione e informazione in vista del concorso di idee per l’adeguamento liturgico della cattedrale, il cui bando sarà pubblicato nel marzo 2026. Due giornate di studio e confronto vedranno la partecipazione di rappresentanti della Cei, della Soprintendenza, del mondo accademico e delle professioni, con l’obiettivo di approfondire il rapporto tra liturgia, arte, architettura e tutela del patrimonio.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Cattedrale Otranto Caro sindaco di Otranto: ora che il mosaico della cattedrale non è più invisibile, mi fate cittadino onorario? Cattedrale di Otranto... con il naso all’insù La Cattedrale di Santa Maria Annunziata a Otranto è un esempio di architettura storica e arte religiosa. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cattedrale Otranto Argomenti discussi: Chiesa di Otranto. Adeguamento liturgico della cattedrale: il convegno promosso dalla diocesi; Fontana, l’ultimo rientro in Duomo. Addio al vescovo che amava la città. L’impeto, i doni e l’impegno sociale; Morto monsignor Riccardo Fontana, vescovo emerito della diocesi di Arezzo; Riapre al culto la Chiesa Cattedrale di Locri. Chiesa di Otranto. Adeguamento liturgico della cattedrale: il convegno promosso dalla diocesiCustodire, abitare, celebrare: il progetto di adeguamento liturgico è il titolo del convegno promosso dall’arcidiocesi di Otranto in vista dell’adeguamento liturgico della cattedrale. portalecce.it Diocesi: Acireale, allo studio l’adeguamento liturgico della cattedraleAd Acireale, sullo sfondo del centocinquantesimo anniversario di vita ecclesiale, è giunto il momento di mettere in atto l’adeguamento liturgico della cattedrale, al quale si giunge dopo anni di ... agensir.it L’Arcidiocesi di Otranto ha intrapreso un cammino di riflessione e progettazione volto all’adeguamento liturgico della Cattedrale, partecipando al Bando promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana per l’adeguamento delle cattedrali. Un percorso che inten - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.