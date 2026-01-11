Preghiera del mattino del 11 Gennaio 2026 | Guidami sul giusto cammino

La preghiera del mattino del 11 gennaio 2026 ci invita a chiedere guida e saggezza nel percorso quotidiano. La domenica, dedicata alla Santissima Trinità, è un momento di riflessione e devozione, per rinvigorire la fede e trovare serenità. In questo giorno, rivolgiamo il nostro cuore al Signore, affidandoci alla Sua misericordia e chiedendo di essere guidati sul giusto cammino.

La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la preghiera del mattino di oggi. L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal.

