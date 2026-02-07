Una vacanza a Tenerife si è trasformata in tragedia per Claudia Magnani, 67 anni, di Savignano sul Rubicone. La donna è caduta nel bagno dell’hotel ed è rimasta grave. Dopo tre giorni in coma, non ce l’ha fatta.

Una vacanza che purtroppo si è trasformata in tragedia. Claudia Magnani, 67 anni, residente a Capanni frazione di Savignano sul Rubicone è morta dopo tre giorni di coma. Nella giornata di giovedì, a Tenerife, dove si trovava in vacanza con la sua famiglia, la donna è caduta in maniera accidentale in bagno, non si sa ancora se possa essersi trattato di un malore o di una disattenzione: dopo tre giorni di coma nell’ospedale della famosa località turistica dove era stata portata immediatamente dopo l’incidente domestico o il malore, non ce l’ha fatta nonostante le cure dei medici ed è deceduta. Claudia era nata e cresciuta a San Mauro Mare e da alcuni anni, con la sua famiglia, si era trasferita a Capanni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vacanza tragica a Tenerife. Artista di 67 anni cade in bagno. Muore dopo tre giorni di coma

Claudia Magnani si trovava sull'isola spagnola insieme al figlio Luca e alla nipotina Sophie.

