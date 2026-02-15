Maltempo frana un muro in Penisola Sorrentina | strada bloccata

Un muro di contenimento è crollato questa notte a Scrajo, in Penisola Sorrentina, bloccando la strada statale 145. La forte pioggia ha eroso le fondamenta, causando il crollo e impedendo il passaggio dei mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. La strada rimane chiusa fino a nuovo avviso.

Il cedimento, nella notte, ha riguardato una proprietà privata a Scrajo. Carabinieri, vigili e protezione civile sul posto Strada bloccata in Penisola Sorrentina. Questa notte, in località Scrajo, al chilometro 14,7 della Statale 145, un muro di contenimento di una proprietà privata è crollato a causa delle forti piogge. I detriti hanno invaso la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia carabinieri di Sorrento, i vigili del fuoco e la protezione civile. La strada è stata interrotta in via precauzionale per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del materiale franato, la cui conclusione è prevista nella mattinata odierna.🔗 Leggi su Napolitoday.it

La strada di via Papa Luciani resta aperta nonostante i danni causati dalla frana.

