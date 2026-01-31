Forte trauma per adolescente in caduta dal quarto piano | ricoverata in condizioni gravi a Bologna

Una ragazzina di 12 anni è finita in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduta dal quarto piano di un appartamento in periferia a Bologna. Soccorritori e medici hanno fatto di tutto per salvarla, ma le sue condizioni restano critiche. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo.

Una ragazzina di 12 anni è stata ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere precipitata da una finestra al quarto piano di un appartamento nella periferia est della città. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 30 gennaio 2026. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, che hanno stabilizzato la giovane prima di trasportarla d’urgenza in ospedale. La sua condizione, tuttora critica, è stata definita “prognosi riservata” dai medici, che stanno monitorando costantemente il suo stato clinico. L’adolescente, che vive con i genitori nell’appartamento interessato, si trovava in casa al momento del malore o dell’incidente, insieme ai familiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

