13enne attaccato da uno squalo mentre nuota nei pressi del porto ora è in gravi condizioni | Ferito alle gambe

È stato attaccato da uno squalo mentre stava nuotando nel porto di Sydney e ora si trova in condizioni critiche a causa di gravi ferite alle gambe. Il ragazzo, 13 anni, è stato recuperato dall’acqua nei pressi di Shark Beach, nel parco di Nielsen Park (quartiere orientale di Vaucluse), intorno alle 16.20 di domenica 18 gennaio. In un primo momento è stato soccorso dagli agenti della polizia nautica del Nuovo Galles del Sud, che hanno applicato due lacci emostatici e prestato le prime cure. I paramedici hanno potuto proseguire l’assistenza solo una volta giunti al molo di Rose Bay. “Le ferite sono compatibili con l’attacco di quello che riteniamo essere stato un grande squalo”, le parole della polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

