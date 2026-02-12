intesa porta in road show i tesori del made in italy

In un momento di grande incertezza economica, Intesa Sanpaolo porta i tesori del Made in Italy in tour. La banca vuole mostrare che l’Italia non si ferma di fronte alle difficoltà internazionali, ma continua a crescere e investire nel proprio patrimonio. Non si tratta solo di numeri, ma di un segnale di resilienza e di orgoglio italiano.

Non è solo una questione di fatturati, ma di resilienza. In un'economia globale che sembra muoversi sul filo del rasoio tra tensioni geopolitiche e mercati volatili, esiste un'Italia che non solo tiene il passo, ma accelera. È quella delle piccole e medie imprese, il vero tessuto industriale italiano, un motore silenzioso che ha trovato a Milano il suo palcoscenico ideale. Dalle sale di Intesa Sanpaolo è partita la sesta edizione di «Imprese Vincenti», un viaggio in quindici tappe che attraversa lo Stivale per scovare, da una parte i diamanti ancora grezzi e, dall'altra, i nomi già ben consolidati nel mondo del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa volta il vero spettacolo del Made in Italy si svolge dietro le quinte.

