Villabate la cover band Made in Italy in concerto al Cine-teatro delle Palme
Il 16 gennaio alle 21, il Cine-Teatro delle Palme di Villabate ospiterà il concerto della cover band Villabate, nota per la sua interpretazione delle canzoni italiane. L’evento, gratuito e patrocinato dal Comune e dalla Regione Siciliana, rappresenta un’occasione per ascoltare musica dal vivo e scoprire una delle realtà più apprezzate della scena musicale locale. L’ingresso è libero, senza necessità di prenotazione.
Venerdì 16 gennaio alle ore 21, una delle migliori band del momento nella scena palermitana, sarà in concerto al Cine-Teatro delle Palme di Villabate per uno spettacolo totalmente gratuito, patrocinato dal Comune di Villabate e dalla Regione Siciliana. La band, formata da Francesco Ingrascì alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
