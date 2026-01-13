Villabate la cover band Made in Italy in concerto al Cine-teatro delle Palme

Il 16 gennaio alle 21, il Cine-Teatro delle Palme di Villabate ospiterà il concerto della cover band Villabate, nota per la sua interpretazione delle canzoni italiane. L’evento, gratuito e patrocinato dal Comune e dalla Regione Siciliana, rappresenta un’occasione per ascoltare musica dal vivo e scoprire una delle realtà più apprezzate della scena musicale locale. L’ingresso è libero, senza necessità di prenotazione.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.