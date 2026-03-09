Poste Italiane l' ufficio di Summonte è di nuovo operativo nella versione Polis

L’ufficio postale di Summonte ha riaperto al pubblico dopo un intervento di ristrutturazione. La struttura ora funziona nella versione

I cittadini possono ora richiedere direttamente a sportello tutti i certificati dell'Anpr, oltre al cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "OBIS M" L’ufficio postale di Summonte riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Poste Italiane, riapre l'ufficio di Vallata nella versione del progetto "Polis"L’ufficio postale di Vallata ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis.

Poste Italiane, riapre l'ufficio di San Potito Ultra nella versione "Polis"I cittadini possono ora richiedere direttamente a sportello tutti i certificati dell'Anpr, oltre al cedolino della pensione, la certificazione unica...

Contenuti utili per approfondire Poste Italiane

Temi più discussi: Poste lavoro: posizioni aperte per consulenti finanziari; POSTE ITALIANE: UFFICI POSTALI IN ROSA IN PROVINCIA DI SONDRIO; Poste Italiane: Frosinone, l’ufficio postale di piazza della Libertà è il più rosa della città: su 12 dipendenti 11 sono donne; Poste Italiane, dividendo più alto, ma il futuro viaggia sulle sinergie con TIM.

Poste Italiane, da oltre 160 anni protagonista dell’emancipazione femminileOggi la componente femminile rappresenta uno dei tratti distintivi di Poste Italiane. Le donne costituiscono il 46% tra quadri e dirigenti e il 44,5% del Consiglio di Amministrazione ... affaritaliani.it

Poste Italiane a Crotone: in via Saffo ufficio tutto al femminileNella provincia di Crotone le donne superano gli uomini in Poste Italiane. Focus sull'ufficio di via Saffo, un team tutto al femminile. ilcrotonese.it

Come Premium Logistics Partner di Milano Cortina 2026, abbiamo messo in campo 33.000 mq di magazzini. https://www.posteitaliane.it/it/giochi-olimpici-milano-cortina-2026.html #PosteItaliane #LogisticaIntegrata #MilanoCortina2026 - facebook.com facebook