prende vita lo spazio sociale apuano

Domenica alle 11 davanti a piazza Berlinguer ci sarà la prima assemblea pubblica del nuovo spazio sociale apuano, dalle ceneri dell’esperienza vissuta alla Casa rossa occupata che era stata chiusa alcuni mesi fa a Montignoso. "Per conoscerci – scrivono i membri del gruppo – e progettare insieme le sorti di questo nuovo percorso. Quando nasce un luogo nuovo è sempre un’emozione. È bello chiedersi cosa sorgerà e dove. Che nome avrà? Di che colore saranno le pareti? Dove costruiremo il bar? Quali seggiole sceglieremo? dove metteremo la cuccia di Zora, Tina, Darma, Lupin o Luigino? Che forma deve avere uno spazio capace di costruire futuri impossibili? A queste domande sarà bello rispondere tutti insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Uno ’Spazio sociale apuano’. Crowdfunding per i lavoriUna campagna di crowdfunding – l’obiettivo è 8mila euro, finora ne sono stati raccolti 2mila – per sostenere lo “Spazio sociale apuano“.

