Uno ’Spazio sociale apuano’ Crowdfunding per i lavori

Una campagna di crowdfunding ha preso il via per finanziare i lavori di ristrutturazione dello “Spazio sociale apuano”, dopo che sono stati raccolti finora 2mila euro su un obiettivo di 8mila. La richiesta di fondi nasce dalla necessità di migliorare gli spazi condivisi che ospitano attività culturali e incontri comunitari nel cuore della città. Finora, i promotori hanno evidenziato che i contributi principali arrivano da cittadini e associazioni locali, desiderosi di riqualificare un punto di riferimento per la comunità.

Una campagna di crowdfunding – l'obiettivo è 8mila euro, finora ne sono stati raccolti 2mila – per sostenere lo "Spazio sociale apuano". "Non vogliamo girarci troppo intorno – spiegano quelli del collettivo Casa rossa occupata – Dopo sgomberi, salti nel vuoto e anni di impoverimento culturale sentiamo oggi la necessità di scrivere un nuovo capitolo, prendere nuovamente spazio, aprire nuove esperienze sul nostro territorio. Uno spazio che tenga insieme lotte ambientali, sociali, sindacali, culturali e antimilitariste. Ma anche i laboratori di circo, di teatro, di musica, di serigrafia e tutti quegli eventi che da troppo tempo non trovano più spazio nella provincia".