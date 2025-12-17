Biblioteca Giana Anguissola e Teatro Gioco Vita insieme per bimbi e famiglie

La Biblioteca “Giana Anguissola” e il Teatro Gioco Vita uniscono le forze per offrire ai più piccoli un’esperienza speciale durante le vacanze. I bambini e le famiglie che frequentano la biblioteca e usufruiscono del servizio di prestito riceveranno un biglietto omaggio per uno spettacolo affascinante, creando così un’occasione unica di scoperta, divertimento e cultura condivisa.

Grazie alla collaborazione tra la biblioteca Ragazzi Giana Anguissola e Teatro Gioco Vita, i bambini e le bambine che frequenteranno la biblioteca nel periodo delle vacanze e che usufruiranno del servizio di prestito riceveranno un biglietto omaggio per assistere allo spettacolo "La ragazza dei.

