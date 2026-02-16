Inter | Marotta difende Bastoni dalle critiche e minimizza le polemiche su Saviano e l’arbitraggio nel derby d’Italia

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha deciso di uscire in difesa di Bastoni dopo le polemiche scatenate dalle critiche ricevute, anche ignorando le dichiarazioni di Saviano sul fallo nel derby d’Italia. La discussione si è accesa soprattutto sui social, dove molti tifosi si sono schierati dalla parte del difensore nerazzurro, ritenendo eccessivi i giudizi di alcuni commentatori. Nel frattempo, Marotta ha sottolineato che le valutazioni arbitrali vanno rispettate e non devono influenzare le prestazioni in campo.

Marotta difende Bastoni e ignora Saviano: una tempesta nel calcio italiano. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto con forza a difesa di Alessandro Bastoni, contestando la reazione mediatica ritenuta eccessiva dopo l'episodio controverso del match contro la Juventus. Parallelamente, ha espresso di non conoscere Roberto Saviano, minimizzando le sue critiche al mondo del calcio. L'iniziativa, avvenuta nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio 2026, è scaturita dalle polemiche legate all'espulsione di Federico Kalulu e alle successive accuse di simulazione rivolte al difensore nerazzurro.