Polemica torna con Il ventre del mostro | il nuovo singolo in uscita il 13 marzo

Il rapper romano Polemica annuncia l’uscita del suo nuovo singolo, “Il ventre del mostro”, previsto per il 13 marzo. Il brano rappresenta un passo importante nella sua carriera e affronta temi di fragilità personale, caratterizzando il suo stile con un’impronta più intima e moderna. La data di pubblicazione è stata comunicata ufficialmente e il singolo sarà disponibile in digitale.

Da venerdì 13 marzo sarà disponibile "Il ventre del mostro", il nuovo singolo di Polemica, un brano che apre un nuovo capitolo nella scrittura del giovane rapper romano e sceglie di mettere al centro una fragilità tanto intima quanto profondamente contemporanea. Lontano dalla provocazione fine a se stessa, Polemica lavora sulla precisione del linguaggio e sull'urgenza del contenuto, dando forma a un pezzo che attraversa con lucidità il rapporto tra pensiero, colpa e censura interiore. Con "Il ventre del mostro", l'artista affonda le radici nella scrittura rap per esplorare una zona spesso rimossa dell'esperienza umana: quella dei pensieri improvvisi, delle emozioni non elaborate, delle parole che non vengono pronunciate e che proprio per questo restano sospese, stratificandosi nel buio della coscienza.