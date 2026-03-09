Poggio Imperiale Fallucchi in visita alla IMELTEL | Il Gargano non chiede assistenza ma lavoro

Il rappresentante di Fallucchi ha visitato la IMELTEL a Poggio Imperiale e ha dichiarato che il Gargano non cerca assistenza, ma opportunità di lavoro. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza di sostenere l'azienda per garantire occupazione e prospettive future nella zona. La visita si è concentrata sulla situazione dell'azienda e sulle sue esigenze nel contesto locale.

«Difendere la IMELTEL significa difendere il lavoro e il futuro del Gargano». Con queste parole il senatore Annamaria Fallucchi ha aperto la sua visita allo stabilimento IMELTEL di Poggio Imperiale, accolta dal sindaco Alessandro D’Apolito e dalla direzione aziendale. Negli ultimi dieci anni, tuttavia, la crisi che ha colpito il comparto industriale e l’automotive ha inciso profondamente anche su questa realtà, che oggi conta 39 dipendenti. «Entrare in questa fabbrica – ha dichiarato il senatore Fallucchi – significa entrare nella storia di tante famiglie del Gargano. Qui non si difende solo un’azienda, ma il lavoro, la dignità e il futuro di molte persone». 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Poggio Imperiale, Fallucchi in visita alla IMELTEL: “Il Gargano non chiede assistenza ma lavoro” Poggio Imperiale onora la memoria dei carabinieri Massimo Urbano e Damiano Braccia, caduti sul lavoroCerimonia solenne presso la caserma dei carabinieri nel 26° anniversario della scomparsa del Carabiniere Scelto Urbano e nel 45° anniversario del... Il questore Gargano in visita al comando della polizia locale: “Fondamentale il lavoro sinergico”Prima visita nella sede di via Aquilino: confronto con l’assessora alla Vivibilità urbana Palone, il comandante Palumbo e gli ufficiali del Corpo sul... Tutto quello che riguarda Poggio Imperiale. Temi più discussi: IMELTEL di Poggio Imperiale, Fallucchi: Difendere questa fabbrica significa difendere il lavoro dell’Alto Tavoliere; Poggio Imperiale, Fallucchi in visita alla IMELTEL: Il Gargano non chiede assistenza ma lavoro; Poggio Imperiale, l’Arma dei Carabinieri ricorda Massimo Urbano e Damiano Braccia con una cerimonia solenne; Femminicidi e violenza di genere, proposta di legge dal Forum delle donne Verdi: la Capitanata protagonista a Roma. Poggio Imperiale, Fallucchi in visita alla IMELTEL: Il Gargano non chiede assistenza ma lavoroPoggio Imperiale, Fallucchi in visita alla IMELTEL: Il Gargano non chiede assistenza ma lavoro «Difendere la IMELTEL significa difendere il lavoro e il futuro del Gargano». Con queste parole il sena ... statoquotidiano.it IMELTEL di Poggio Imperiale, Fallucchi: Difendere questa fabbrica significa difendere il lavoro dell’Alto TavoliereLa difesa dell’occupazione e il rilancio delle realtà produttive dell’Alto Tavoliere sono stati al centro della visita della senatrice Annamaria ... immediato.net IMELTEL di Poggio Imperiale, Fallucchi: “Difendere questa fabbrica significa difendere il lavoro dell’Alto Tavoliere” - facebook.com facebook Un leghista all’Educandato di Poggio Imperiale: insorgono Pd, Avs e Cgil x.com