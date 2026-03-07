Poggio Imperiale onora la memoria dei carabinieri Massimo Urbano e Damiano Braccia caduti sul lavoro
Il 7 marzo 2026, a Poggio Imperiale, si è tenuta una cerimonia presso la caserma dei carabinieri, dedicata alla memoria di Massimo Urbano e Damiano Braccia, entrambi deceduti sul lavoro. La comunità locale si è riunita per ricordare i due carabinieri, con una cerimonia che ha coinvolto le autorità e i presenti. La caserma è intitolata a Massimo Urbano, medaglia d’oro al Valor Civile.
Cerimonia solenne presso la caserma dei carabinieri nel 26° anniversario della scomparsa del Carabiniere Scelto Urbano e nel 45° anniversario del sacrificio dell'Appuntato Braccia Massimo Urbano, nato a Poggio Imperiale il 26 maggio 1972, in servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chiari, perse la vita il 7 marzo 2000 a Urago d'Oglio, durante l'inseguimento di due malviventi in fuga a bordo di autovetture rubate. Per il suo estremo atto di coraggio fu insignito della Medaglia d'Oro al Valor Civile alla memoria. Damiano Braccia, anch'egli figlio di Poggio Imperiale, perse la vita il 6 marzo 1981 nel tentativo di disinnescare un residuato bellico nei pressi dell'aeroporto di Malpensa, la cui deflagrazione lo travolse in pieno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
