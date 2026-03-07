Poggio Imperiale onora la memoria dei carabinieri Massimo Urbano e Damiano Braccia caduti sul lavoro

Il 7 marzo 2026, a Poggio Imperiale, si è tenuta una cerimonia presso la caserma dei carabinieri, dedicata alla memoria di Massimo Urbano e Damiano Braccia, entrambi deceduti sul lavoro. La comunità locale si è riunita per ricordare i due carabinieri, con una cerimonia che ha coinvolto le autorità e i presenti. La caserma è intitolata a Massimo Urbano, medaglia d’oro al Valor Civile.