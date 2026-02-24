Il questore Gargano in visita al comando della polizia locale | Fondamentale il lavoro sinergico

Il questore Gargano ha visitato questa mattina il comando della polizia locale di Bari, motivato dall’esigenza di rafforzare la collaborazione tra le forze di sicurezza. Durante l’incontro, ha sottolineato come la cooperazione tra polizia e autorità locali sia essenziale per garantire la sicurezza nei quartieri. La visita si è concentrata sulla pianificazione delle prossime operazioni e sulla condivisione di strategie operative. La discussione ha coinvolto direttamente gli agenti in servizio.

Prima visita nella sede di via Aquilino: confronto con l'assessora alla Vivibilità urbana Palone, il comandante Palumbo e gli ufficiali del Corpo sul lavoro sinergico per la sicurezza cittadina Il questore di Bari Annino Gargano, nella mattinata di oggi, martedì 24 febbraio, ha fatto visita al comando della polizia locale di Bari, nella sede di via Aquilino, a Japigia. Ad accogliere il questore, per la prima volta in visita presso la struttura, sono stati l'assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone e il comandante della polizia locale, generale Michele Palumbo. Nel corso della visita istituzionale, Gargano ha incontrato gli ufficiali del Corpo della polizia locale di Bari, soffermandosi sul ruolo svolto quotidianamente dagli agenti sul territorio.