Kevin De Bruyne tornerà a Napoli domenica, ma servirà ancora tempo prima che possa tornare in campo. Il centrocampista belga si sta preparando a riprendere gli allenamenti, dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per settimane. Il suo rientro in Italia è previsto proprio in concomitanza con la trasferta dell’Inter contro l’Atalanta a Bergamo. Da lunedì, potrebbe iniziare il percorso di riatletizzazione nel centro sportivo di Castel Volturno, per tornare al massimo della forma e riprendere a giocare con i compagni.
De Bruyne domenica torna a Napoli, ma ci vorrà tempo per rimetterlo in campo (Corsport) Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Si avvicina il ritorno di Kevin De Bruyne in Italia: è atteso domenica a Napoli, quando i compagni saranno a Bergamo per sfidare l’Atalanta, e dal giorno successivo potrebbe anche rivedersi in sede, al centro sportivo di Castel Volturno, dove inizierà il processo di riatletizzazione che gradualmente dovrà restituirlo al calcio e a Conte. La missione di Kevin a partire dalla prossima settimana per la parte finale del campionato: dall’infortunio sono trascorsi 116 giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
