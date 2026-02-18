Kevin De Bruyne tornerà a Napoli domenica, ma servirà ancora tempo prima che possa tornare in campo. Il centrocampista belga si sta preparando a riprendere gli allenamenti, dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per settimane. Il suo rientro in Italia è previsto proprio in concomitanza con la trasferta dell’Inter contro l’Atalanta a Bergamo. Da lunedì, potrebbe iniziare il percorso di riatletizzazione nel centro sportivo di Castel Volturno, per tornare al massimo della forma e riprendere a giocare con i compagni.

© Ilnapolista.it - De Bruyne domenica torna a Napoli ma ci vorrà tempo per rimetterlo in campo (Corsport)

De Bruyne torna a Napoli: inizio del processo per rivederlo giocare sul campo.Kevin De Bruyne torna a Napoli dopo l’avvio del percorso di riabilitazione, che mira a farlo tornare in campo il prima possibile.

Ucraina-Russia, da Trump segnali positivi sul piano di pace: “Ma ci vorrà tempo”Donald Trump ha espresso segnali positivi riguardo a un possibile piano di pace tra Ucraina e Russia, sottolineando comunque che il processo richiederà tempo.

De Bruyne sostituito in Milan-Napoli, non la prende bene: il dibattito a Sky Calcio Club

