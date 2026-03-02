Fiumicino il Pnrr schiaccia le imprese locali

A Fiumicino, il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha avuto effetti diretti sulle imprese locali, che si trovano a dover affrontare nuove sfide legate ai progetti in corso. Le aziende si trovano coinvolte in procedure e cambiamenti che influenzano le loro attività quotidiane, mentre le autorità continuano a implementare le iniziative previste dal piano. La situazione resta sotto osservazione nelle comunità interessate.

Fiumicino, 2 marzo 2026 – Il Piano nazionale di ripresa e resilienza avrebbe dovuto rappresentare la leva decisiva per modernizzare il Paese dopo l’emergenza sanitaria. Una spinta senza precedenti, sostenuta da risorse europee ingenti e da obiettivi scanditi da tappe precise fino al 2026. Eppure, a distanza di anni dall’avvio, il racconto che arriva da molte realtà imprenditoriali è meno lineare di quanto previsto sulla carta. Anche a Fiumicino diversi imprenditori hanno segnalato criticità operative riconducibili allo stesso schema denunciato a livello nazionale: tempi compressi nella fase di programmazione, progettazioni avviate in condizioni difficili, avvii dei lavori differiti rispetto alle aggiudicazioni e, in alcuni casi, liquidazioni che tardano ad arrivare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

