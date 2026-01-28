L’Atalanta delude anche in Belgio | l’Union vince 1-0 Dea ai playoff a metà classifica

L’Atalanta perde anche in Belgio, finendo 1-0 contro l’Union. La squadra di Gasperini si ferma ai playoff, rimanendo a metà classifica. La partita si rivela deludente, e la vittoria dell’Union lascia i bergamaschi con più di qualche rimpianto. La luce della Dea sembra ormai spenta dopo questa sconfitta.

Bruxelles. Playoff col doppio rimpianto. La luce dell’Atalanta spenta contro l’Athletic una settimana non si riaccende in Belgio. E, cosa peggiore, non dà neanche l’impressione di farlo. Nessuna scintilla vera, pochissima elettricità. E l’ Union St. Gilloise, modesto ma decisamente più volenteroso, si prende una vittoria per 1-0 che è assolutamente meritata per la prestazione e per lo spirito. L’Atalanta torna a casa con l’unica certezza di dover affrontare un turno in più di Champions League. Per 90 minuti ha avuto incredibilmente a portata di vittoria quella top 8 che da sogno si è trasformata improvvisamente in chimera.🔗 Leggi su Bergamonews.it

L’Atalanta torna in campo alla NewBalance Arena contro il Parma, dopo la sconfitta contro l’Athletic Bilbao.

L’Atalanta ha portato a casa i tre punti in Belgio contro l’Union St.

L’Atalanta delude anche in Belgio: l’Union vince 1-0, Dea ai playoff a metà classificaProva opaca a Bruxelles, decide il gol di Khalaili a metà ripresa. Anche una vittoria non sarebbe bastata alla Dea per centrare la top 8, che finisce al 15° posto. Ora ai playoff sfiderà una tra Borus ... bergamonews.it

Atalanta, sono Borussia Dortmund e Olympiacos le possibili avversarie ai playoffIl sorteggio di venerdì decreterà quale avversaria verrà sorteggiata e quale sarà il cammino completo. La prospettiva è quella di trovare Arsenal o Bayern Monaco in caso di ottavi di finale ... bergamonews.it

Gli strascichi della sconfitta contro l’Athletic e il deludente pareggio di Pisa sono già un lontano ricordo L’Atalanta riparte da casa sua e da un pomeriggio dal sapore tradizionale, col calcio d’inizio di domenica alle 15 che mancava da metà settembre ed - facebook.com facebook

Decisamente più determinata e reattiva, oltretutto privata del 2-0 con una cervellotica interpretazione arbitralel' #Atalanta supera con pieno merito una #Roma deludente in praticamente quasi tutti gli interpreti. x.com