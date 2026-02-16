Livorno capolista Serie B | vittoria su Roma e corsa playoff inarrestabile ma infortunio Bonacini preoccupa

Livorno si trova in testa alla Serie B di basket dopo aver battuto la Virtus Roma, un risultato che rafforza la sua corsa ai playoff. La vittoria, ottenuta grazie a una buona prestazione collettiva, ha permesso alla Pielle Livorno di superare la squadra romana nello scontro diretto, grazie anche alla differenza canestri. Tuttavia, l’infortunio di Bonacini preoccupa i tifosi, perché rischia di influenzare le prossime partite.

Livorno in Cima alla Serie B: La Pielle Sbalza la Virtus Roma e Accende la Corsa ai Playoff. La Pielle Livorno ha conquistato il primo posto in classifica nel campionato di Serie B di basket, superando la Virtus Roma nello scontro diretto grazie alla differenza canestri. Una vittoria combattuta al PalaMacchia, che proietta i livornesi in una posizione di vantaggio nella corsa alla promozione, ma che è anche offuscata dall’infortunio del playmaker Bonacini. Una Serata Decisiva al PalaMacchia. Il PalaMacchia di Livorno ha vissuto una serata di grande intensità, culminata con la vittoria della Pielle sulla Virtus Roma per 81 a 75.🔗 Leggi su Ameve.eu

Luciano Darderi aggiunge un’altra tacca alla sua striscia di successi a Buenos Aires.

Nel campionato regionale di serie C femminile, Bieffe Porcari ottiene una vittoria significativa contro Livorno, con il punteggio di 61-39.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.