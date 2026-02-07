Più consapevoli più liberi | alla Cesalpino arriva il Cyber Internet Day

Martedì 10 febbraio si svolge il Cyber Internet Day, che quest’anno coinvolge oltre 100 paesi. La giornata, promossa dalla Commissione Europea, invita giovani e adulti a riflettere sull’uso della rete. L’obiettivo è rendere Internet un luogo più sicuro e responsabile, incoraggiando un ruolo attivo di tutti gli utenti.

Arezzo, 7 febbraio 2026 – Martedì 10 febbraio 2026 si celebra, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Cyber Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di far riflettere ragazze e ragazzi non soltanto sull’uso consapevole della rete, ma soprattutto sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro. Una giornata internazionale per riflettere e confrontarsi sulla sicurezza online fornendo a giovani, genitori e insegnanti gli strumenti per navigare in sicurezza, affrontando temi come il cyberbullismo, la privacy e i rischi online. 🔗 Leggi su Lanazione.it

