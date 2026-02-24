Sgarbi non parla più Al contrario dei suoi libri e della sua collezione

Sgarbi non parla più, causa il suo silenzio mentre i suoi libri e la sua collezione restano in silenzio. La sua decisione deriva da un momento di riflessione profonda, che lo spinge a interrompere le apparizioni pubbliche. Leggendo le sue opere, si percepisce un cambiamento evidente nel suo atteggiamento. La sua scelta sorprende chi lo conosceva come un personaggio molto presente nel dibattito pubblico. Ora, resta da capire come reagirà nel prossimo futuro.

Leggo sul silenzio di Pound per capire il silenzio di Sgarbi. Riapro i “Cantos” e trovo un verso illuminante, “Tempus tacendi, tempus loquendi”, una citazione dell’Ecclesiaste. Poi riprendo in mano la raccolta di testi poundiani pubblicata da De Piante, opportunamente intitolata “E’ inutile che io parli”. Quindi ripasso le pagine in cui Piero Buscaroli racconta l’incontro con il grande poeta, guarda caso a Ferrara: “Pound tutto scrutava, interrogava. E taceva”. La coincidenza mi entusiasma, accendo il motore e parto per Ferrara. Arrivo davanti a un palazzo dove visse Ludovico Ariosto e dove so trovarsi Vittorio anzi Ezra, Ezra Sgarbi (la stessa parabola di Pound, dapprima polemista, infine taciturno). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

