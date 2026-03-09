Pisa Ritrovata – Visioni di Franco Banti e Mario Meucci al Gamec

Sabato 14 marzo 2026 alle 17:30, il GAMeC CentroArteModerna di Pisa ospita la mostra Pisa Ritrovata – Visioni di Franco Banti e Mario Meucci. L'esposizione si tiene negli spazi di Lungarno Mediceo 26 e si inserisce nel periodo del Capodanno Pisano, un evento che coinvolge la città. La mostra presenta una selezione di opere di due artisti, messe in mostra per l’occasione.

Massimiliano Sbrana e GAMeC CentroArteModerna presentano sabato 14 marzo 2026 alle ore 17:30, negli spazi di Lungarno Mediceo 26, la mostra Pisa Ritrovata – Visioni di Franco Banti e Mario Meucci, un’esposizione che si inserisce nel clima speciale del prossimo Capodanno Pisano, quando la città celebra il proprio nuovo anno e rinnova simbolicamente il legame con la sua storia. In questo contesto di rinascita, la mostra propone un viaggio attraverso due sguardi diversi ma complementari, capaci di restituire Pisa nella sua dimensione più intima, riconoscibile e sorprendente, invitando il pubblico a riscoprirla attraverso la sensibilità di due interpreti profondamente legati al territorio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

