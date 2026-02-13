Costellazione femminile - Le artiste dell' archivio Gamec Pisa
Sabato 14 febbraio 2026 alle 17, le artiste dell’archivio GAMeC Pisa aprono la mostra
Costellazione Femminile - Le Artiste dell'Archivio GAMeC PisaSi apre al pubblico sabato 14 febbraio 2026 alle ore 17, negli storici spazi espositivi del GAMeC CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo 26), la mostra "Costellazione Femminile", un percorso che ripercorre la storia della galleria.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Argomenti discussi: Costellazione Femminile – Le Artiste dell’Archivio GAMeC Pisa; Non musa, ma presenza. La donna nella pittura di Carlo Vercelli, tra memoria e cambiamento; Costellazione femminile – Mostra collettiva.
Costellazione Femminile – Le Artiste dell’Archivio GAMeC PisaIl progetto si inserisce nel lavoro portato avanti da Massimiliano Sbrana, curatore della mostra e direttore responsabile dell’Archivio GAMeC, che da anni guida la galleria con impegno e continuità. L ... liquidarte.it
