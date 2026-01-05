Il Genoa torna alla vittoria con Colombo, che segna il suo terzo gol stagionale contro il Pisa al Ferraris. Questo risultato rappresenta un segnale positivo all'inizio del 2026, confermando la fiducia nel giocatore e rafforzando la posizione della squadra in campionato. Un passo importante per il club in vista delle prossime sfide.

Segnale chiaro a inizio 2026. Lorenzo Colombo lascia il segno con il Genoa: contro il Pisa, al Ferraris, arriva il terzo gol stagionale. Una rete di qualità, costruita con controllo di tacco al limite e conclusione precisa nell’angolino, che fissa l’1-1 finale. Per l’attaccante classe 2002, in prestito dal Milan, il momento è positivo. Il calendario ora propone un incrocio speciale: giovedì sera il Grifone sarà a San Siro proprio contro i rossoneri. Lo stato del trasferimento resta definito: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Lo score aggiornato racconta continuità: 20 presenze, 3 gol, 3 assist. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Colombo riparte: gol al Pisa e fiducia ritrovata

