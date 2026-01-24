Viale Moncada case nel degrado | il Sunia chiede interventi al Comune

Il Sunia segnala lo stato di abbandono delle case di viale Moncada, in particolare negli edifici di via Moncada 18, scale A3 e A4, evidenziando la necessità di interventi urgenti da parte del Comune. La situazione di degrado compromette la qualità abitativa degli immobili e richiede azioni concrete per migliorare le condizioni degli occupanti e la vivibilità dell’area.

Il Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (Sunia) torna a denunciare la grave situazione di degrado degli immobili di edilizia residenziale pubblica di viale Moncada 18, scale A3 e A4, sollecitando un intervento immediato da parte del Comune. A seguito delle recenti piogge, ingenti infiltrazioni d’acqua piovana hanno interessato numerosi appartamenti, provocando disagi rilevanti e seri rischi per la salute degli abitanti. In diversi casi l’acqua ha invaso quasi tutti i vani degli alloggi, rendendo impossibile la permanenza nelle abitazioni e costringendo alcune famiglie a trovare temporanea ospitalità presso parenti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sidra S.p.A. informa che per consentire la riparazione di una perdita sulla rete, si è resa necessaria la sospensione del servizio idrico alle utenze ricadenti nella seguente area: Area del Comune di Catania delimitata da Viale Moncada, Viale Bummacaro, - facebook.com facebook

Il blitz a Librino delle unità cinofile della Questura di Catania ha portato al sequestro di 1 chilo e mezzo di marijuana trovato in una automobile e in una abitazione di viale Moncada. x.com