Lotto centrata quaterna da 12mila euro nel napoletano | la vincita
Nel concorso del Lotto di martedì 13 gennaio, a Casavatore, nel napoletano, è stata centrata una quaterna da 12.000 euro in via Salvator Rosa. La vincita evidenzia ancora una volta come il gioco possa portare opportunità anche nelle piccole realtà locali, mantenendo un approccio sobrio e responsabile. Un risultato che si inserisce nel quadro delle recenti vincite che interessano la regione Campania.
Il Lotto premia la Campania. Nell'ultimo concorso, quello di martedì 13 gennaio, è stata infatti centrata una quaterna da 12mila euro a Casavatore, nel napoletano, in via Salvator Rosa.Inoltre, come riporta Agipronews, ad Apollosa, in provincia di Benevento, è stato messo a segno un ambo da 12. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
LOTTO - Ad Apollosa e Casavatore doppietta da 24.500 euro.
La Dea Bendata bacia la Campania e il Salernitano: a Roccapiemonte è stata centrata una vincita da oltre 62mila euro al Lotto grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Palermo. facebook
#10Lotto #Cronache #GiocolegaleOnline #Lotto Lotto e 10eLotto: nel concorso del 5 gennaio vinti oltre 26 milioni. A Barletta centrato un premio da 124.500 euro dlvr.it/TQC8x9 x.com
