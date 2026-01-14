Lotto centrata quaterna da 12mila euro nel napoletano | la vincita

14 gen 2026

Nel concorso del Lotto di martedì 13 gennaio, a Casavatore, nel napoletano, è stata centrata una quaterna da 12.000 euro in via Salvator Rosa. La vincita evidenzia ancora una volta come il gioco possa portare opportunità anche nelle piccole realtà locali, mantenendo un approccio sobrio e responsabile. Un risultato che si inserisce nel quadro delle recenti vincite che interessano la regione Campania.

Il Lotto premia la Campania. Nell'ultimo concorso, quello di martedì 13 gennaio, è stata infatti centrata una quaterna da 12mila euro a Casavatore, nel napoletano, in via Salvator Rosa.Inoltre, come riporta Agipronews, ad Apollosa, in provincia di Benevento, è stato messo a segno un ambo da 12. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

