Pineta di Giovino | luce urgente per salvare tartarughe e gigli

La Pineta di Giovino a Catanzaro è al centro di una richiesta di intervento urgente da parte del gruppo I Quartieri Catanzaresi, che evidenzia la necessità di azioni rapide per salvaguardare tartarughe, gigli e altre specie presenti nell’area prima dell’arrivo dell’estate. La zona, spesso abbandonata, sta suscitando preoccupazioni tra i residenti e gli attivisti che chiedono risposte concrete.

La Pineta di Giovino a Catanzaro si trova al centro di una battaglia civile contro l'abbandono, con il gruppo I Quartieri Catanzaresi che chiede interventi immediati prima dell'estate. Giuseppe Corapi, presidente del collettivo, ha lanciato un appello urgente affinché l'amministrazione locale agisca per risanare le strutture e garantire la sicurezza dei cittadini. L'allarme scatta in vista della stagione turistica imminente, quando migliaia di visitatori sono attesi in questa zona verde che funge da polmone urbano. La richiesta principale verte sull'installazione di un sistema di illuminazione pubblica lungo la strada recentemente asfaltata, attualmente lasciata al buio totale.