Pineta di Volano serve una soluzione urgente

Questa mattina i residenti della zona hanno chiesto un intervento rapido per salvare la pineta di Volano, che rischia di essere distrutta. La preoccupazione cresce ogni giorno, e molti chiedono alle autorità di agire subito prima che sia troppo tardi. Non ci sono ancora dettagli sulle misure che verranno adottate, ma l’urgenza di intervenire è ormai evidente.

"Credo si debba trovare al più presto una soluzione per evitare la distruzione della pineta di Volano. Un percorso che veda la partecipazione dei cittadini sentendo il loro parere, ma portando ad un confronto esperti per una possibile ripresa vegetativa ed affrontando anche la questione dei daini". Lo chiede Bruno Calderoni (nella foto) capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Comacchio. Sottolinea come il rischio concreto sia quello di perdere, "lentamente ma inesorabilmente", il polmone verde che rende il Lido di Volano il più selvaggio dei lidi comacchiesi per la sua specificità.

