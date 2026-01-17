Lavoratori Pam da salvare Anche I Gigli in campo

La chiusura del supermercato Pam Panorama presso il centro commerciale I Gigli, avvenuta il 31 dicembre, ha sollevato preoccupazioni tra i lavoratori coinvolti. La ricollocazione di questi dipendenti rappresenta una sfida importante, e il centro commerciale I Gigli potrebbe svolgere un ruolo chiave nel processo di inserimento e riqualificazione professionale. Un percorso che richiede attenzione e collaborazione tra le parti interessate per tutelare i lavoratori coinvolti.

Nella ricollocazione dei lavoratori Pam Panorama potrebbe giocare un ruolo determinante il Centro commerciale I Gigli che ospita il supermercato, chiuso dal 31 dicembre. È il risultato di un lungo confronto avvenuto, due giorni fa, fra Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali del presidente della Regione Eugenio Giani, la direzione e la proprietà del Centro commerciale campigiano, presente l’assessora al lavoro del Comune di Campi, Carla Bonora. Al centro dell’incontro il percorso già avviato relativo alla vertenza Pam Panorama che, dopo aver cessato l’attività all’interno dei Gigli, ha lasciato senza lavoro tutti i dipendenti, in maggioranza donne, vertenza già oggetto di un apposito tavolo di crisi regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Gigli, shopping e sciopero Pam: "Ricollocare i lavoratori licenziati. Serve un freno alle aperture" Leggi anche: Chiude il supermercato ai Gigli, lo sciopero dei lavoratori Pam Panorama Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Lavoratori Pam da salvare. Anche I Gigli in campo. Lavoratori Pam da salvare. Anche I Gigli in campo - Il centro commerciale è pronto a favorire il ricollocamento dei dipendenti. msn.com

Chiusura Pam Panorama, I Gigli si attivano per il lavoro. Ipotesi ricollocamento dei dipendenti nel centro commerciale - Dopo la chiusura del supermercato di Campi Bisenzio, la proprietà dei Gigli apre alla collaborazione per assorbire i dipendenti nelle altre attività presenti nel sito ... lanazione.it

Chiusura Pam Panorama, Regione Toscana e I Gigli al lavoro per il ricollocamento dei dipendenti - È stato un lungo confronto quello condotto ieri mattina da Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali di Eugenio Giani, con la direzione e la ... gonews.it

