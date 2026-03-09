Piloti del futuro un braccio robotico sostituirà i vecchi simulatori

Akkodis ha annunciato la presentazione di ISCRA, una nuova piattaforma di simulazione di volo che utilizza un braccio robotico antropomorfo. Questa tecnologia mira a sostituire i simulatori tradizionali, offrendo una soluzione che riduce i limiti strutturali e i costi associati. La novità si rivolge ai piloti del futuro, preparando il terreno per metodi di addestramento più innovativi.

(Adnkronos) – Akkodis ha presentato ISCRA, una piattaforma di simulazione di volo basata su un braccio robotico antropomorfo, progettata per superare i limiti strutturali e i costi elevati dei simulatori tradizionali. Il prototipo, validato in laboratorio, si rivolge principalmente al settore elicotteristico e avionico, offrendo una riconfigurabilità che permette l'integrazione di diversi modelli di aeromobili e cockpit su un'unica infrastruttura scalabile. L'impiego di materiali compositi leggeri rappresenta uno dei pilastri tecnologici del progetto. Grazie a un elevato rapporto resistenza-peso, queste soluzioni permettono di diminuire le masse in movimento, riducendo le sollecitazioni sugli attuatori e migliorando la precisione del controllo cinematico. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Il primo smartphone con un braccio robotico: come funziona il Robot Phone di HonorHonor a Barcellona ha presentato il Robot Phone, il primo smartphone con un gimbal incassato nella scocca che si apre quando abbiamo bisogna.

Dalla Cina arriva il telefono col braccio robotico, a che serve? Dalla fantasia alla triste realtàMi sveglio, come sempre all’alba, cerco news scientifiche e tecnologiche che sono le uniche che non mi fanno pensare alla tragedia del mondo e della...

Approfondimenti e contenuti su Piloti del futuro un braccio robotico...

Temi più discussi: Giovani piloti elettrici alla conquista della F1; MotoGP™ Mondiale | Calendario | Risultati | Dirette Streaming; Max Verstappen: un futuro lontano dalla Formula 1?; Stipendi F1, gli ingaggi dei piloti del mondiale 2026.

I piloti del WeFly! Team e Ali per Tutti scrivono la storia dell’aviazione civileVenerdì 6 Marzo, gli occhi saranno puntati sull’Arena di Verona per la cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di ... valtellinanews.it

Volare ad alta quota senza staccarsi da terra: così a Pisa si addestrano i piloti del futuroOltre ad essere l'azienda che sviluppa e produce il C-27 J Spartan, Leonardo è oggi un riferimento e un leader tecnologico a livello globale nell'addestramento dei piloti militari. E l'approccio ... ilgiornale.it

"I piloti che hanno fatto la storia della velocità", Diego Alverà lunedì a Casa Verona - facebook.com facebook

F1, piloti del Mondiale 2026: le coppie di tutti i team #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com