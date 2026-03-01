Il primo smartphone con un braccio robotico | come funziona il Robot Phone di Honor

Durante l'evento a Barcellona, Honor ha svelato il Robot Phone, un nuovo modello di smartphone dotato di un gimbal integrato nella scocca. Quando necessario, il dispositivo si apre automaticamente, rivelando il braccio robotico che permette di stabilizzare le riprese e migliorare la qualità delle immagini. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nel settore degli smartphone con funzionalità di stabilizzazione avanzate.

Honor a Barcellona ha presentato il Robot Phone, il primo smartphone con un gimbal incassato nella scocca che si apre quando abbiamo bisogna. Ha una fotocamera con un sensore da 200 MP in grado di muoversi su tre assi grazie a micromotori grandi meno di una moneta da un euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

