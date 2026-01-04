Zone rosse al setaccio | 27enne controllato in piazza della Pace i carabinieri scoprono che deve scontare 9 mesi di carcere Arrestato
I carabinieri di Parma Centro hanno arrestato un 27enne straniero, trovato in piazza della Pace. L’uomo era destinatario di un ordine di esecuzione penale emesso dalla Procura di Milano, che prevedeva la detenzione di 9 mesi di carcere. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo delle aree urbane per garantire la sicurezza pubblica e l’applicazione della legge.
I carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno arrestato un 27enne di origine straniera. Sul suo conto pendeva un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Milano.Questo arresto, e il conseguente trasferimento del 27enne nel carcere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
