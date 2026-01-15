Chi ha ucciso Mauro Sbetta? Al setaccio telecamere e cerchia di conoscenti

Le indagini sull’omicidio di Mauro Sbetta si concentrano sull’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e sulla verifica della cerchia di conoscenti del 68enne. Coordinati dal Pm Davide Ognibene, i carabinieri stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti e le relazioni di Sbetta per identificare eventuali sospetti e chiarire le dinamiche del decesso.

La cerchia delle conoscenze, più o meno strette, e le immagini delle telecamere di videosorveglianza: sono questi i due elementi sotto la lente d'ingrandimento dei carabinieri che, coordinati dal Pm Davide Ognibene, stanno indagando sull'omicidio di Mauro Sbetta, il 68enne trovato senza vita. Gli inquirenti, come accade in questi casi, stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo, i contatti, gli incontri, cercando quel qualcosa che possa indirizzare verso la soluzione (o comunque ...

