Valanga in Valle d’Aosta travolto uno scialpinista sotto la Pointe de la Pierre | è morto

Un uomo è morto in Valle d’Aosta dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre. L’incidente è stato segnalato da due testimoni, che hanno assistito alla scena. Le operazioni di soccorso sono state rapide, ma purtroppo non è stato possibile salvare lo scialpinista. La zona è stata posta sotto controllo e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

L'allarme era scattato dopo che due testimoni avevano visto lo scialpinista che veniva travolto dall'improvvisa valanga. Una enorme porzione di neve si è distaccata da uno dei costoni della montagna e non ha lasciato scampo alla vittima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Valanga in Valle d’Aosta, travolto uno scialpinista sotto la Pointe de la Pierre: è morto Leggi anche: Valanga si stacca in Valle d’Aosta, un persona coinvolta: ricerche in corso a Pointe de la Pierre Leggi anche: Valanga ad Aosta, morto uno scialpinista Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Valanga a Pila, travolto uno sciatore: il vento forte blocca l’elicottero - È successo poco prima di mezzogiorno, sulla Pointe de la Pierre, sopra Pila, nel territorio comunale di Gressan, in Valle d’Aos ... giornalelavoce.it

Italia sotto l’allerta: doppia valanga a Pila e sul Gran Sasso, soccorsi in azione - Valanga a Pila: soccorsi complicati dal maltempo, tecnici del Soccorso Alpino e unità cinofile impegnati con il supporto del gatto delle nevi. notizie.it

Valanga a Pila, sciatore travolto sotto la Pointe de la Pierre - Ancora una valanga sulle Alpi, ancora una persona travolta: è successo intorno alle 12 di oggi in zona Pointe de la Pierre a Pila, frazione di Gressan, in Valle D’Aosta. msn.com

Valle d'Aosta, sciatore travolto da una valanga a Pila x.com

VALANGA IN VALLE MAIRA, L’ASSESSORE GALLO: “PROFONDO CORDOGLIO E MASSIMA VICINANZA ALLE PERSONE COINVOLTE” L’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna Marco Gallo esprime profondo cordoglio per la vitti - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.