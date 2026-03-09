Pierpaolo Perrotti presenta a Forino il libro Agonia

Venerdì 13 marzo alle 20, nella sala consiliare del Palazzo Caracciolo di Forino, si terrà la presentazione del libro

Venerdì 13 marzo, presso la sala consiliare del Palazzo Caracciolo di Forino alle 20, si presenterà il libro: "Agonia", Bip edizioni, dell'autore Pierpaolo Perrotti. Fotografo e videomaker, per la prima volta si presenta in veste di autore. Fin da bambino coltiva l'interesse per le poesie e i testi narrativi soprattutto per il Dolce Stilnovo, stile che sente suo e che rispecchia a pieno il suo modo di scrivere. Agonia. Amore. sentimenti che daranno a Pierpaolo l'impulso per scrivere queste pagine dedicate a tutti coloro che hanno in qualche modo avuto il cuore infranto.

