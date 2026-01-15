Sabato a Cortona si terrà la presentazione del nuovo libro di Giuliana Bianchi Caleri,

Sarà presentato sabato a Cortona il nuovo libro di Giuliana Bianchi Caleri, " Attraverso la vita ", edito da Edizioni Setteponti. L’appuntamento è fissato per le ore 16.30 negli spazi del MAEC, con la partecipazione dell’autrice e l’introduzione di Lia Bronzi. L’iniziativa è promossa dai Lions Cortona Corto Clanis, in collaborazione con il museo e con il patrocinio dell’ Accademia Etrusca e dell’Amministrazione comunale. "Attraverso la vita – spiegano gli organizzatori – racchiude un’esistenza, quella dell’autrice. Le pagine del volume, che alternano poesie e prose, affrontano tematiche di grande intensità, capaci di toccare corde profonde dell’animo umano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giuliana Caleri presenta il suo libro

Leggi anche: Cortona, la presentazione del nuovo libro di Giuliana Bianchi Caleri

Leggi anche: Giuliana Sgrena a Olbia per presentare il suo libro ai giovani: Cgil Gallura vince la scommessa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Giuliana Caleri presenta il suo libro; Cortona, la presentazione del nuovo libro di Giuliana Bianchi Caleri; Libro della Caleri all’evento di Stoccolma; Cortona la presentazione del nuovo libro di Giuliana Bianchi Caleri.

Presentazione del nuovo libro di Giuliana Bianchi Caleri - Sarà presentato questo sabato 17 gennaio a Cortona il nuovo libro di Giuliana Bianchi Caleri “Attraverso la vita”, Edizioni Setteponti. msn.com