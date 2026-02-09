Sanremo 2026 Chiello tranquillo | Al Festival perché mi annoiavo Poi presenta nuovo album ‘Agonia

Chiello si presenta rilassato e senza fronzoli. In un pomeriggio a Milano, allo storico Circolo Arci Bellezza, dichiara di essere andato a Sanremo solo perché si annoiava. Presenta il nuovo album ‘Agonia’, che uscirà il 20 marzo, con un live davanti alla stampa. La sua presenza al festival sembra più una scusa che una missione, ma lui non si prende troppo sul serio.

Spavaldo, ironico e consapevole del suo talento. Appare così Chiello nel pomeriggio milanese allo storico Circolo Arci Bellezza a Milano, per incontrare la stampa a 15 giorni da Sanremo 2026 e per presentare con uno showcase dal vivo il suo nuovo album ‘Agonia’, in uscita il 20 marzo per Island RecordUniversal Music Italia. Il 26enne cantautore del potentino sarà al Festival con ‘Ti penso sempre’, brano che farà parte del suo nuovo lavoro e che naturalmente per le regole della kermesse non ha eseguito live. “L’ho scelto a sensazione per il Festival, penso possa arrivare a tutti”, spiega lui con una risposta secca e affilata, senza fronzoli, in quella che sarà la cifra comunicativa della conferenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

