Roma Novecento | otto masterclass gratuite al Teatro Porta Portese

Al Teatro Porta Portese prende il via un ciclo di otto masterclass gratuite dedicato alla cultura italiana del XX secolo. Gli incontri, organizzati sotto il titolo Roma Novecento – Forma et Performa, offrono l’opportunità di approfondire temi e figure chiave di quegli anni. Gli eventi sono aperti a tutti, e si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza. È un’occasione per conoscere meglio quel periodo attraverso interventi di esperti e appassionati.

Cosa: Roma Novecento – Forma et Performa, un ciclo di otto masterclass gratuite dedicate alla cultura italiana del XX secolo. Dove e Quando: Presso il Teatro Porta Portese di Roma, dall’8 febbraio al 19 aprile 2026, ogni domenica mattina. Perché: Un’occasione rara per approfondire filosofia, cinema, teatro e musica con grandi protagonisti della cultura contemporanea in un percorso formativo aperto alla città. Il Novecento non è solo un secolo concluso, ma un orizzonte culturale ancora vibrante che continua a definire la nostra identità collettiva. In questa cornice nasce il progetto Roma Novecento – Forma et Performa, una proposta culturale di alto profilo che trasforma il Teatro Porta Portese in un laboratorio di pensiero e narrazione. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Roma Novecento: otto masterclass gratuite al Teatro Porta Portese Approfondimenti su Roma Novecento Natalia Simonova porta al Teatro Porta Portese la sua Greta Garbo Natalia Simonova presenta al Teatro Porta Portese uno spettacolo dedicato a Greta Garbo, icona del cinema di Hollywood. Borse e giacche griffate, ma sono false: sequestrati 500 articoli al mercato di Porta Portese Nella zona di Porta Portese, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno sequestrato 500 articoli contraffatti, tra borse e giacche griffate. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Vatican News. . Al via fino al 13 giugno al Teatro Porta Portese il progetto formativo e performativo gratuito “Roma Novecento - Forma et Performa”, percorso intergenerazionale e inclusivo dedicato al Novecento italiano visto attraverso Roma. Il programma pre facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.