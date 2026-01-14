Il Teatro Civico ospita il terzo appuntamento di ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica organizzata da Fondazione Carispezia sotto la direzione artistica di Miren Etxaniz. L’evento, intitolato ‘Il Novecento a Concerti: Minimalismo vs Bartók’, propone un confronto tra due influenti approcci musicali del secolo scorso, offrendo al pubblico un’occasione di ascolto e riflessione sulla musica del Novecento.

Il Teatro Civico torna ad accendersi lunedì per il terzo appuntamento di ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica promossa da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz. In programma ‘Minimalismo vs Bartók’, un percorso musicale che attraversa alcune delle principali traiettorie del Novecento, mettendo in dialogo linguaggi e poetiche apparentemente distanti, affidato a un quartetto di interpreti di alto profilo. Protagonisti della serata (inizio alle 20.45) saranno Biagio Zoli ed Emiliano Rossi alle percussioni e Andrea Rebaudengo e Valentina Messa ai pianoforti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Novecento a Concerti a Teatro. In scena ‘Minimalismo vs Bartók’

