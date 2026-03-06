Pier Silvio Berlusconi undici anni di collaborazione tra arte e solidarietà a sostegno del Progetto Ruth

Pier Silvio Berlusconi ha consolidato un rapporto di collaborazione tra arte e solidarietà, che dura da undici anni, con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Attraverso Mediafriends, l’ente filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa, ha sostenuto il Progetto Ruth, un’iniziativa che unisce cultura e impegno sociale. La collaborazione coinvolge diverse realtà e si svolge nel quadro di attività di solidarietà promosse dall’ente.

Pier Silvio Berlusconi consolida il legame tra cultura e impegno sociale attraverso Mediafriends, l'ente filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa che presiede, protagonista da undici anni di una collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Un percorso costruito nel segno dell'arte e della solidarietà, che nel 2026 si traduce nel sostegno al Progetto Ruth di Caritas Italiana, dedicato ai percorsi di emancipazione per donne vittime di violenza. La collaborazione tra Mediafriends e la Fondazione forlivese rappresenta una delle esperienze più consolidate nel panorama delle iniziative culturali con finalità sociali.