Innovazione e lavoro la spinta della Regione | Risorse pari a 1,7 milioni per far nascere nuove imprese
La Regione Emilia-Romagna ha annunciato un finanziamento di 1,7 milioni di euro destinato a sostenere incubatori e acceleratori d'impresa. Questa iniziativa mira a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese nella regione, promuovendo innovazione e lavoro. Un intervento che intende rafforzare l’ecosistema imprenditoriale locale e offrire nuove opportunità alle startup romagnole.
Nuova benzina per le startup romagnole: la Regione mette sul piatto 1,7 milioni di euro per sostenere incubatori e acceleratori d'impresa. "Un'occasione da non perdere per valorizzare le competenze e i Tecnopoli del nostro territorio" commenta la consigliera Valentina Ancarani
