Moneta digitale per famiglie a basso reddito e negozi di vicinato L' iniziativa di Bibbiena

Scopri la moneta digitale dedicata alle famiglie a basso reddito e ai negozi di vicinato di Bibbiena. Un progetto che, giunto al suo quinto anno, continua a rafforzare il senso di comunità e solidarietà, portando risultati concreti e apprezzati dalla popolazione. Un esempio di innovazione sociale che fa crescere il tessuto locale, promuovendo inclusione e supporto reciproco.

"Il bando legato alla lira di Bibbiena, per il quinto anno consecutivo, continua a dare risultati che ci rendono orgogliosi", è il commento del sindaco Filippo Vagnoli per quello che, per il quinto anno, si conferma uno dei progetti per il sociale più apprezzati dalla popolazione.

BIBBIENA. LA LIRA DI BIBBIENA:RISULTATI DEL BANDO EMESSO DAL COMUNE PER SOSTENERE FAMIGLIE A BASSO REDDITO E NEGOZI DI VICINATO Il progetto di moneta digitale interna al comune di Bibbiena è partito alla fine novembre con un ban - facebook.com facebook

