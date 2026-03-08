Ragazza colpita con una spranga poi viene violentata per tutta la notte

Una ragazza è stata colpita con una spranga e successivamente violentata per tutta la notte in provincia di Bergamo. L’aggressore, un uomo di 43 anni di origini marocchine, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto in un’area isolata e la vittima ha riportato ferite e traumi. La vicenda è ora sotto inchiesta.

La vittima, una giovane di 26 anni, sarebbe stata colpita con una spranga e costretta a ripetuti rapporti sessuali. Nell’appartamento dell’uomo trovati cocaina, hashish e contanti Un episodio drammatico scuote la provincia di Bergamo. Un uomo di 43 anni, cittadino marocchino identificato con le iniziali M.H., è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di violenza sessuale e detenzione di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è arrivato dopo la denuncia della vittima. Secondo la ricostruzione degli investigatori, nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, il 43enne avrebbe accompagnato una ragazza di 26 anni nell’abitazione di un conoscente a Bottanuco. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Bergamo, rifiuta la droga e viene colpita con una spranga: 26enne sequestrata e violentata per oreUna notte di violenza brutale, iniziata con un rifiuto e finita in un incubo durato ore.

