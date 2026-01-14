Nuova collocazione del mercato del lunedì se ne parla con la cittadinanza | tutti i dettagli
L'amministrazione comunale ha convocato un incontro pubblico per illustrare il progetto di nuova collocazione temporanea del mercato del lunedì in zona Acquedotto. L'iniziativa mira a coinvolgere la cittadinanza e raccogliere eventuali osservazioni sul cambiamento proposto. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto trasparente per condividere dettagli e ascoltare le opinioni della comunità riguardo a questa modifica temporanea.
L'amministrazione comunale promuove un incontro pubblico con la cittadinanza dedicato al progetto sperimentale di nuova collocazione temporanea del mercato del lunedì in zona Acquedotto. L'appuntamento è fissato per venerdì 16 alle 18, nella sede del consorzio Wunderkammer.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
