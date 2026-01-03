Rave abusivo all’ex Stamoto Identificati 300 partecipanti Gli ultimi accampati se ne vanno

Nella notte di Capodanno, nell’area dell’ex caserma Stamoto si è svolto un rave abusivo, che ha coinvolto circa 300 partecipanti. Le autorità hanno identificato tutti i presenti e gli ultimi gruppi si sono disciolti. L’evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela del territorio, evidenziando l’importanza di interventi mirati per prevenire simili occasioni di aggregazione non autorizzata.

Sono ben trecento le persone identificate dopo il rave della notte di Capodanno nell'area dell' ex caserma Stamoto. Si tratta di partecipanti provenienti dall' Emilia-Romagna e "nella stragrande maggioranza da province del centro e nord Italia e dall'estero", in particolare da "Francia, Svizzera e Germania", come riferisce la Questura. I partecipanti, sulla base del recente decreto anti-rave del ministro Piantedosi, rischiano la denuncia. L'evento non autorizzato si è concluso nella serata di giovedì ed è iniziato la serata dell'ultimo dell'anno. Quando sono entrati nello spazio abusivamente "numerosi soggetti a bordo di mezzi tra cui auto, furgoni e camper, con al seguito tende e generi di conforto", radunando circa tremila persone.

