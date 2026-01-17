Roma | Masi Fd’I ripristinare decoro e sicurezza in piazza Addis Abeba e zone limitrofe

Roma: Masi (Fd’I) sottolinea l’importanza di intervenire per ripristinare il decoro e garantire la sicurezza in piazza Addis Abeba e nelle zone limitrofe. Un intervento necessario per migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il patrimonio urbano della capitale.

È fondamentale ripristinare il decoro e la sicurezza in piazza Addis Abeba, situata a Roma, e nelle aree circostanti. Questa affermazione è stata resa nota attraverso una nota ufficiale dalla consigliera capitolina di Fratelli d’Italia, Mariacristina Masi, la quale ha messo in evidenza come in piazza Addis Abeba si registri “un continuo bivacco diurno e notturno di decine di persone che stazionano con bottiglie, creando disagi ai residenti, in particolare ai soggetti più fragili”. Masi ha aggiunto: “Ho partecipato volentieri all’assemblea indetta dai cittadini su iniziativa di Chiara Togliani, promotrice della raccolta firme riguardante la situazione di degrado della stazione Nomentana, per discutere delle criticità che interessano il Quartiere Africano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

