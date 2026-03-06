Il ministro dell’Energia del Qatar ha annunciato un aumento della tensione nella regione, causando un impatto immediato sui mercati internazionali. Il prezzo del petrolio ha superato i 90 dollari al barile, mentre gli investitori mostrano preoccupazione per le possibili conseguenze economiche per l’Europa e l’Italia. La notizia ha generato una forte reazione sui mercati finanziari e nel settore energetico.

L’annuncio del ministro dell’Energia del Qatar, Saad al-Kaabi, ha innescato una tempesta sui mercati globali, evocando il rischio di gravi ripercussioni economiche legate all’escalation del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Secondo Doha, se la guerra dovesse proseguire, i paesi del Golfo potrebbero essere costretti a interrompere le esportazioni energetiche nel giro di poche settimane, causando un forte shock per i prezzi dell’energia, con Ue e Italia particolarmente vulnerabili, fino al potenziale “crollo dell’economia mondiale”. La reazione più immediata si è registrata sul fronte degli idrocarburi, dove i prezzi del petrolio hanno segnato rialzi verticali spinti dal timore di gravi carenze nell’offerta globale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, l’annuncio del Qatar colpisce i mercati e il petrolio vola sopra i 90 dollari. I rischi per Ue e Italia

Petrolio verso i 150 dollari se la guerra con l’Iran si prolunga: l’allarme del QatarIl conflitto con l’Iran potrebbe avere conseguenze pesantissime sul mercato globale dell’energia.

Leggi anche: Il Qatar: «Se la guerra continua stop a export e petrolio a 150 dollari». L'Iran: «Offerte di mediazione da alcuni Paesi» | Inchiesta Usa: "Strage della scuola, probabile nostra responsabilità"

Contenuti utili per approfondire Guerra in Iran l'annuncio del Qatar....

Temi più discussi: Perché la guerra in Iran può essere un problema economico per l’Italia; Iran, l’Europa divisa e i rischi della guerra; Guerra in Iran, le conseguenze per l’Italia: energia, commercio e il fantasma di Hormuz; Stop all’attacco all’Iran, l’Italia non dia le basi.

Guerra Iran in diretta: raid israeliani a Teheran e in Libano. Trump: Vogliamo resa incondizionata e leader accettabile. Media: Mosca aiuta TeheranLe ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Tel Aviv ha lanciato attacchi su Teheran e Beirut, raid iraniani in Bahrein ... fanpage.it

Iran, l'alleanza segreta contro gli Stati Uniti: «La Russia sta aiutando Teheran». Cosa succede dietro le quinte della guerraLa Russia starebbe fornendo all’Iran informazioni di intelligence per colpire le forze statunitensi in Medio Oriente, incluse le posizioni di navi da guerra e aerei americani. Tre ... leggo.it

La mobilitazione contro riarmo e leva militare: "I ricchi vogliono la guerra, noi vogliamo il futuro" - facebook.com facebook

Il potere sovversivo della letteratura anche in tempo di guerra: il messaggio della scrittrice iraniana Azar Nafisi @azarnafisi @adelphiedizioni Ne scrive @fortelettrice x.com