I ministri delle finanze del G7 si riuniscono oggi in una riunione online per discutere la possibilità di un rilascio congiunto di petrolio dalle riserve strategiche. La proposta è arrivata in un momento in cui il prezzo del petrolio, pur scendendo, si mantiene sopra i 100 dollari al barile. La decisione di agire in via coordinata è ancora da prendere.

Rilascio congiunto di petrolio dalle riserve. La proposta è sul tavolo dei ministri delle finanze del G7 che ne discuteranno già oggi in una riunione online prevista oggi alle 8.30 di New York, le 14.30 italiane. La decisione, già presa in passato dopo l'invasione dell'Ucraina, coinvolgerebbe anche l'agenzia internazionale per l'energia. E sarebbe volta a contrastare l'impennata dei prezzi del petrolio in seguito al conflitto nel Golfo. Il prezzo del petrolio intanto scende dai massimi toccati nella notte ma resta stabilmente sopra la soglia dei 100 dollari a seguito del blocco dello stretto di Hormuz e degli attacchi agli impianti del Golfo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Petrolio, riserve strategiche: il G7 valuta il rilascio già oggi. E il prezzo scende (ma resta stabile sopra i 100 dollari

Guerra in Iran, perché il prezzo del petrolio non è salito a 100 dollari al barileLa guerra in Iran ha già fatto sentire il proprio impatto sui mercati internazionali, ma non tutti hanno reagito allo stesso modo.

Nel Golfo tagliano la produzione: rischio petrolio sopra 100 dollariIeri l’Us Oil, un cosiddetto “contratto per Differenza” (Cfd) che replica l’andamento del prezzo del petrolio Wti americano, era scambiato in rialzo...

Gli abitanti di Teheran si sono svegliati la mattina di domenica 8 marzo con il cielo completamente nero a causa degli incendi scoppiati dai quattro depositi di petrolio nei dintorni della capitale colpiti dagli attacchi israeliani. Le autorità hanno avvertito che i fum - facebook.com facebook

